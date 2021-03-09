Южно-Сахалинск, , 11:04 — REGNUM Прокуратура Сахалина и региональное СУ СКР начали проверку после гибели троих детей при пожаре в квартире в Красногорске Томаринского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службах ведомств.

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Умершим детям было 1, 3 и 4 года.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления», — уточнили в областном СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело.

В ходе проверок будет осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, в том числе пожаротехническая и судебно-мединская.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожарный расчёт прибыл на место происшествия через пять минут после поступления сообщения о возгорании. Квартира на первом этаже жилого дома была сильно задымлена. Возгорание было ликвидировано на площади 20 кв. м. В тушении были задействованы четыре человека и одна единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в селе Красногорск Томаринского района при пожаре в квартире погибли трое детей.