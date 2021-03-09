Стокгольм, , 11:06 — REGNUM Во всех регионах Швеции начался второй этап кампании по вакцинации от COVID-19, охватывающий иммунизацию людей в возрасте 65 лет и старше. Однако, как долго продлится данная фаза вакцинации, неизвестно. Об этом сообщает новостная служба Sveriges Radio.

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«Отрадным является тот факт, что вакцина AstraZeneca недавно была рекомендована для этой группы населения», — заявила в интервью Sveriges Radio глава отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эмма Спак.

Отмечается, что Стокгольмский регион стал последним в Швеции, где началась вторая фаза вакцинации. Сроки начала четвертого, то есть последнего этапа иммунизации, отличатся в зависимости от лена, отмечают журналисты.

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