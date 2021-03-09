Стокгольм, 9 марта 2021, 11:04 — REGNUM Как оказалось, в популярном симуляторе выживания Valheim есть возможность запускать фейерверки. Об этом 9 марта сообщает издание PCGamer.
Автор PCGamer выяснил, что собранные ядра Суртлинга можно бросать в костёр, тем самым запуская красочные фейерверки. Для этого необходимо поместить ядро в пронумерованный слот предмета и зажать кнопку с выбранным номером во время взаимодействия с огнём.
Напомним, Valheim — это игра в жанре симулятора выживания, вдохновлённая скандинавской мифологией. За месяц с момента релиза она продалась тиражом в пять миллионов копий.
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