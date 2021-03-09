Омск, , 11:04 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели многодетной матери и двоих её детей при пожаре в Омской области возбудили следователи. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего около 23 часов 7 марта 2021 года в жилом доме, расположенном в селе Большие Уки Омской области, в отношении 23-летнего главы семьи, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении,

Также указывается, что, по версии следователей, вечером 7 марта 23-летний мужчина для ремонта бензопилы занес с улицы в дом пластиковую емкость с бензином и поставил ее возле печи, чтобы отогреть.

«Через некоторое время он услышал шум и почувствовал запах гари и бензина, выйдя из комнаты, где спали супруга и дети, молодой человек увидел, что горит печь», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что подозреваемый вернулся в комнату и вынес из огня своего 5-месячного сына, однако не смог вернуться из-за сильного задымления и огня в дом.

«Во время пожара погибли его 25-летняя жена и двое детей — 5-летняя девочка и 3-летний мальчик. Спасенный малыш госпитализирован с ожогами, сейчас проходит лечение», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине в селе Красногорск Томаринского района при пожаре в квартире, по предварительным данным, погибли трое детей.