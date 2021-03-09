Стокгольм, , 11:02 — REGNUM Филипп Шёстрём, организатор протестной акции против коронавирусных ограничений, которая прошла в Стокгольме 6 марта, пообещал проведение новых демонстраций в ближайшем будущем. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Демонстраций будет больше. Мы во всю планируем их и тратим много времени, думая о том, что будет дальше», — заявил Шёстрём в эфире SVT.

Напомним, что 5 марта в центр Стокгольма на демонстрацию пришли, по оценкам полиции, порядка 600 человек.

Разрешение на проведение публичного мероприятия Шёстрем не получил. Теперь ему грозит штраф до 20 000 крон (€2 000). Вследствие неправомерного характера мероприятия полицейские демонстрацию разогнали.