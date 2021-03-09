Пронский район, , 11:05 — REGNUM Два человека, в том числе девятилетний ребёнок, погибли в ДТП в Пронском районе Рязанской области. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщили ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе регионального УМВД.

8 марта примерно в 13:40 на 80 километре автодороги Рязань — Пронск — Скопин 38-летний житель Рязанской области на автомобиле Grеат Wаll не выбрал безопасную скорость движения. Он столкнулся с седельным тягачом Renault Premium с полуприцепом под управлением 60-летнего жителя Владимировской области. Грузовик съехал в кювет, легковой автомобиль восстановлению не подлежит.

В результате ДТП водитель Grеат Wаll госпитализирован в медицинское учреждение, двое пассажиров в возрасте девяти и 34 лет погибли на месте. Проводится проверка.