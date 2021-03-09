Стокгольм, , 11:02 — REGNUM Жители Швеции все чаще покупают вегетарианскую пищу. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Согласно последним данным, в 2020 году продажи свежих продуктов для вегетарианцев в розничных сетях страны выросли на 40%.

Отмечается, что в торговых сетях средний объем продаж замороженных продуктов для вегетарианцев в прошлом году вырос более чем на 15% по сравнению с годом ранее, в то время как аналогичный показатель для свежих продуктов — на 40%.

«Мы видим, что рост спроса стимулирует предложение, что привело к появлению более качественных продуктов, большей доступности и лучших цен», — заявил в интервью SVT пресс-секретарь торговой сети Coop Кевин Белл.