Мадрид, , 10:59 — REGNUM Процент мест в отделениях интенсивной терапии Испании, занятых пациентами с коронавирусом, снизился на 25% впервые с 10 января. Об этом сообщает издание La Voz de Galicia.

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Через две недели после того, как Испания вышла из ситуации с чрезвычайным риском заражения — когда он снизился впервые с 22 декабря с 250 случаев на сто тысяч жителей, — система помощи в области здравоохранения, которая с 10 января имела более 25% мест в отделениях интенсивной терапии, занятых пациентами с коронавирусом, оказалась вне зоны опасности уже 8 марта. 1 февраля эта занятость превысила более 45%: на пике третьей волны пациенты с коронавирусом заняли почти половину коек по всей Испании. С тех пор этот процент упал до 24,27%.

На сегодняшний день в Испании госпитализировано 9761 человек с коронавирусом, из которых 2471 остаются в отделениях интенсивной терапии.

«По крайней мере, мы должны стремиться к тому, чтобы это число не увеличивалось, и мы сможем достичь этого только в том случае, если мы сохраним все защитные меры», — предупредил 8 марта директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения (CCAES) при Минздраве Испании Фернандо Симон.

Кроме того, хотя стране в целом удалось опуститься ниже допустимого порога занятости мест в отделениях, установленного министерством здравоохранения, на восьми территориях процент все еще остается выше. В Сеуте каждая вторая койка для тяжелобольных пациентов занята пациентом с COVID-19, в Мадриде — около 40%, а в Астурии, Каталонии и Ла-Риохе — более 30%. Кроме того, средняя продолжительность пребывания в этих отделениях увеличилась в этой третьей волне: «Оно удлиняется несколько больше, чем в предыдущие периоды», — признал эпидемиолог, объяснив, что это, вероятно, связано с тем, что средний возраст госпитализации в отделения на этот раз был несколько ниже, чем в предыдущих волнах. «Это люди с меньшей вероятностью смерти. Люди, которые попадают в реанимацию и погибают, остаются на более короткое пребывание», — прокомментировал он.