Москва, , 10:57 — REGNUM Замороженные блинчики с мясом, которые предлагают потребителям в российских магазинах, не всегда соответствуют требованиям технического регламента по микробиологическим показателям. Об этом свидетельствует исследование это популярного у российских покупателей продукта питания, проведённое специалистами Роскачества.

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Так, в начинке блинчиков четырёх торговых марок эксперты выявили следовые количества антибиотиков: сульфаниламидной, тетрациклиновой и фторхинолоновой групп. Однако, отмечается, что они не превышают установленных техническим регламентом норм, поэтому данный факт не является нарушением.

Также в исследованных блинах не были обнаружены пестициды, тяжёлые металлы (в том числе свинец, кадмий, мышьяк) и радионуклиды (в том числе стронций и цезий) в количествах, опасных для здоровья.

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При этом в блинчиках трёх торговых марок обнаружены бактерии кишечной палочки, а в продукции ещё одной торговой марки выявлено превышение по содержанию энтерококков. Этими бактериями продукты питания могут быть инфицированы в результате попадания в них кишечного содержимого через грязные руки при несоблюдении человеком правил личной гигиены.

Также лабораторные испытания показали, что продукция ни одной торговой марки не содержала генно-модифицированных источников, консервантов и синтетических пищевых красителей.