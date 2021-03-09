Токио, , 10:56 — REGNUM Энтузиаст с ником Mr_Wallace создал необычную «спортивную» модификацию для игры Dark Souls 3. Она называется «Олимпийские игры Лотрика», сообщило издание PCGamer 8 марта.

Благодаря модификации, геймеры смогут участвовать в двух видах спортивных состязаний: играть в футбол каменной ящерицей и проходить полосу препятствий в Поселении нежити. Оба соревнования доступны для многопользовательской игры.

Напомним, Dark Souls 3 — это популярный ролевой экшен, разработанный японской студией From Software. Игра известна своей высокой сложностью и специфическим визуальным дизайном.

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