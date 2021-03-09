Москва, , 10:56 — REGNUM В России в 2021 году взносы на капитальный ремонт в среднем увеличится на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

«По нашим экспертным оценкам, увеличение размера минимального взноса на капремонт в 2021 году в среднем по стране составит около 6%», — цитирует её ТАСС.

Она напомнила, что каждый регион самостоятельно определяет размер минимального взноса на капремонт, средний размер минимального взноса в прошлом году составил 8,26 рубля на кв. м.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рекордный рост цен на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году зафиксировали специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно данным, это произошло на фоне пандемии коронавируса, во время которой в некоторых регионах страны власти не стали повышать стоимость услуг ЖКХ и на некоторое время отменили сбор взносов за капитальный ремонт.

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