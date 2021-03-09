Тбилиси, , 11:00 — REGNUM Карантинные ограничения, которые действуют в Грузии, не позволяют кафе и ресторанам полноценно работать. Об этом в эфире телеканала «Рустави 2» рассказал основатель ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

Заведениям общепита в Грузии с 8 марта разрешено принимать клиентов в закрытых помещениях, а не только на открытом воздухе, но продолжает действовать комендантский час, кроме того, запрещено работать в выходные дни. По словам Бурджанадзе, эти ограничения лишают кафе и рестораны основного объема выручки.

«На самом деле это только 20% полноценной работы. У нас нет возможности работать полноценно, нам мешают комендантский час и локдаун в выходные дни», — отметил эксперт.

Также в кафе и ресторанах запрещено сажать более шести человек за один стол и использовать живую музыку.

Стоит отметить, что в течение марта власти Грузии обещают снять еще ряд карантинных ограничений, но о планах отменить комендантский час пока не сообщается.

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