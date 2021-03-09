Оренбург, , 10:56 — REGNUM В Оренбургской области на полигон отправлено и уничтожено 60 тонн картофеля, который следовал из Казахстана с признаками европейского происхождения товара, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

По данным Управления Россельхознадзора по региону, на российско-казахстанском участке госграницы России направлению к международному пункту пропуска «Сагарчин» задержали три грузовика, которые перевозили 60 тонн продовольствия. Согласило информации, указанной в сертификате, страной происхождения продукции являлся Казахстан. Однако надписи на упаковке, пломбах свидетельствовали о том, что страной происхождения на самом деле является Германия.

Кроме того, отправитель зарегистрированный в Казахстане не является производителем продукции (картофель продовольственный), а занимается обработкой и подготовкой семян для посева.

Товар был изъят и уничтожен на полигоне в присутствии представителей Россельхознадзора, таможни и прокуратуры.

Напомним, что картофель входит в перечень продовольствия, попавшего под запрет на ввоз из стран, которые пошли на санкции в отношении в России.