Уфа, , 10:59 — REGNUM Ледовую переправу закрыли с 9 марта на реке Уфа около села Караидель в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что на реке уменьшилась толщина льда, а на переправе образовалась снежная колея, а также нарушен въезд на нее. В настоящее время на месте переправы установлены запрещающие плакаты.

Сотрудники спасательного ведомства напоминают, что лед весной становится очень опасным, поэтому нужно соблюдать правила безопасности и не выезжать на него на автомашинах.

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