9 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Замена искусственным интеллектом врачей и педагогов перемещается в фокус общественного обсуждения, обнажая не только проблемы занятости и исчезновения профессий в процессе перехода к новому экономическому укладу. Этот процесс ставит этические и нравственные вопросы — может ли машина лечить и учить людей, или эта функция навсегда должна быть закреплена за человеком?

Ангелина Потеряйко, , 12:32 — REGNUM Искусственный интеллект (ИИ) демонстрируют быстрое развитие в области когнитивных технологий и наук. ИИ ставит целью моделирование человеческого интеллекта и получение возможностей имитации человеческой деятельности. Он уже становится некой сущностью, которую мы начинаем воспринимать как субъект. SIRI, Alexa, Алиса воспринимаются пользователями как помощники в повседневных делах, чьи умственные способности ограничены набором данных и зависят от доступности сети Интернет. Здесь скрывается ловушка комфорта, когда при помощи технологий наша жизнь представляется нам проще и удобнее. Коварство заключено в том, что онлайн-платформы и сервисы, к которым подключены «умные устройства», а также наш интернет-браузер, через который мы выходим в сеть, используют управляемый ИИ пользовательский интерфейс, который работает и в обратную сторону — для лучшего понимания и изучения конечных пользователей, а также управления их поведением. Для лучшего изучения не только наших привычек, но и того, как устроен наша когнитивная система, новые технологии в формате необъявленного эксперимента адаптируются для оценки психического здоровья людей. При этом человек-специалист, обладающий такими качествами, как нравственность, ответственность, сострадание, заменяется набором алгоритмов под предлогом несовершенства человека и его склонности совершать ошибки, в том числе и умышленные.

Искусственный интеллект

Индийские учёные стараются убедить общественность в том, что ИИ никогда не заменит врача и не сможет принимать за него решения. Этому посвящена статья «Использование ИИ в психическом здоровье: путь вперед», опубликованная в онлайн журнале eHEALTH (The Enterprise of Healthcare) 9 марта 2021 года. ИА REGNUM предлагает перевод этой статьи.

Когнитивные функции человека включают способность рассуждать и решать проблемы, распознавать закономерности, обобщать и делать предсказательные выводы. Для оценки психического здоровья пациента специалисты по клинической психологии проводят серию опросов и тщательных наблюдений, чтобы понять симптомы, спрогнозировать возможный диагноз и назначить лечение. Часто отмечалось, что врачи, как это свойственно людям, имеют тенденцию ошибаться, в том числе и в своих концептуальных представлениях. Ценная информация может быть потеряна из-за сбоев в концентрации внимания или при нерегулярном наблюдении. А поскольку новая коронавирусная инфекция сеет хаос во всём мире, то именно взаимодействие врача и пациента в последний год значительно сократилось.

На приеме у психолога

Есть три основных способа использования ИИ в области психического здоровья.

1. Персональное восприятие или цифровое фенотипирование включает использование сенсоров и данных с личных гаджетов, в частности смартфонов, для получения фоновой и поведенческой информации, которая затем используется в качестве входных данных для машинного обучения (ML) для прогнозирования состояний психического здоровья. Например, особенности нажатия клавиш мыши и клавиатуры компьютера, такие как щелчок, прокрутка и нажатие, могут стать источниками информации о депрессии и тревоге. Учеными было обнаружено, что уменьшение количества и продолжительности исходящих звонков и текстовых сообщений связано с проявлениями шизофрении.

2. Обработка текста и контента социальных сетей на естественном языке. Голос и интонации предоставляют ценную информацию о психологическом состоянии людей. Системы на основе ИИ могут использовать языковую обработку и анализ звука, чтобы распознавать явные признаки проблем с психическим здоровьем. Стенограммы сеансов собеседований и даже письменный, аудио-, видеоконтент в социальных сетях можно использовать таким же образом, чтобы понять и предсказать наличие проблем с психическим здоровьем. Исследования показали, что обедненный словарный запас, семантическая несогласованность и синтаксическая сложность являются признаками серьезного психического заболевания, такого как шизофрения или другие формы психоза.

3. Чат-бот. Технически бот пытается имитировать реальный разговор, используя ответы на текстовые или голосовые сообщения, а также может включать в себя сложные протоколы анализа звука. Простые чат-боты часто используются для навигации и поиска информации о терапии и рекомендациях врача. Современная работа над ИИ сейчас сосредоточена на внедрении сложных техник языковой обработки для обеспечения терапевтического общения. Хотя боты не предназначены для замены человека-терапевта, но они рассматриваются как серьезное подспорье для врача в случае необходимости. Три самых известных чат-бота в области психического здоровья, появившихся в последнее время, — это Woebot, Wysa и Tess. В основном они включают в себя когнитивно-поведенческие протоколы и протоколы внимательности.

Смартфон Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Протоколы на основе ИИ имеют преимущество в том, что они могут быть использованы в любое время (устраняя традиционный прием у врача), мгновенно передавать информацию, которая помогает процессу лечения и в то же время обеспечивает анонимность. ИИ рассматривается как надежная помощь в области обнаружения заболевания и постановки предварительного диагноза, но он может служить только дополнительным инструментом, а не заменой терапевтов. В нестандартных ситуациях решения, принятые ИИ, могут бытьневерными. Психические проблемы могут быть самыми разными, и поэтому иногда требуется «клинический взгляд», который является человеческой способностью, которой ИИ ещё не достиг. Тем не менее область применения ИИ за последние несколько десятилетий значительно расширилась. И можно только надеяться, что протоколы лечения психических заболеваний с использованием ИИ в растущем цифровом мире будут эффективно сокращать разрыв между пациентом и доступностью лечения.