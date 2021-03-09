Ванкувер, Канада, , 10:54 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

В первом периоде счёт в матче открыл защитник «Монреаля» Джефф Питри. «Ванкувер» смог восстановить равновесие на последней минуте третьего периода благодаря голу Адама Годетта.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Ванкувера». Решающий бросок исполнил форвард Бо Хорват.

В настоящее время «Ванкувер» занимает пятое место в Северном дивизионе, на счету команды 26 очков. «Монреаль» идёт на четвёртом месте с 29 очками.

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