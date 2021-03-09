Москва, , 10:58 — REGNUM Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, находящиеся на борту Международной космической станции, начнут 9 марта устранять вторую трещину в модуле «Звезда». Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в государственную корпорацию Роскосмос).

«В рамках работ по устранению негерметичности в модуле «Звезда» экипаж Международной космической станции приступит во вторник к ремонтно-восстановительным работам на корпусе», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе уточнили, что в рамках данных работ российскими космонавтами будет зачищена поверхность в области данной негерметичности и нанесен первый слой герметика.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты российской ракетно-космической отрасли ведут обсуждение конфигурации и орбиты новой орбитальной станции.