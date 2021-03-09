Эдмонтон, Канада, , 10:50 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Кайлер Ямамото, Алекс Чиассон и Леон Драйзайтль.

В составе «Оттавы» отличились российский нападающий Евгений Дадонов, которому ассистировал защитник Никита Зайцев. Ещё один гол забил форвард Тим Штюцле.

В настоящее время «Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе, на счету команды 32 очка. «Оттава» идёт на седьмом месте с 19 очками.

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