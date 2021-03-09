Сеул, , 10:56 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Ый Ён провёл 8 марта телефонные переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, стороны обменялись мнениями о взаимных интересах, обсудили пути укрепления двусторонних отношений в сфере торговли и инвестиций, вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата, а также ситуацию на Корейском полуострове.

Стороны высоко оценили обмены на высоком уровне, продолжающиеся несмотря на пандемию коронавируса, договорились активизировать сотрудничество в поставках вакцины от COVID-19.

Глава МИД Южной Кореи призвал представителя ЕС к сохранению интереса к продвижению мирного процесса на Корейском полуострове, а Боррелль, в сою очередь, выразил поддержку усилиям Сеула в вопросе денуклеаризации полуострова и улучшению отношений с Пхеньяном.