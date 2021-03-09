Ростов-на-Дону, , 10:49 — REGNUM В Замбии будет создан филиал Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе опорного регионального вуза 9 марта.

Филиал крупнейшего на Юге России вуза будет создан на базе университета Коппербелт (Китва). Кроме того, ДГТУ откроет в Южной провинции — крупнейшем в Замбии сельскохозяйственном регионе — Межрегиональный центр трансфера технологий.

Предварительные договорённости о сотрудничестве между сторонами были достигнуты в 2020 году. Встречи в период пандемии проходили в онлайн-режиме. В ходе недавнего визита в Ростовскую область делегация Замбии подтвердила свой интерес в области образовательного и промышленного направлений.

«Министр финансов Замбии ещё раз подтвердил, что их интересуют вопросы энергетического комплекса, промышленности, развития сельского хозяйства. Конечно, каждое из этих направлений подразумевает взаимодействие и в рамках образовательного процесса», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

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