Москва, , 10:52 — REGNUM На вторичном авторынке России в феврале 2021 года было продано 347 954 автомобиля — на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом 9 марта сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что реализация подержанных иномарок и отечественных машин с пробегом снизилась примерно одинаково в прошлом месяце — на 3,7 и 3,5% соответственно. Так, за отчетный месяц в России было продано 107 825 подержанных автомобилей российских марок и 240 129 машин иностранных производителей.

С января по февраль продажи на вторичном авторынке России снизились на 1,5%. За два первых месяца 2021 года в стране было перепродано 676 663 машины с пробегом.

Среди проданных подержанных машин в прошлом месяце было 94 170 автомобилей марки Lada (— 3,6%), 23 350 единиц Toyota (+5,4%), 20 139 транспортных средств KIA (— 1,7%), 17 236 экземпляров Hyundai (— 6,7%) и 16 023 единицы Nissan (— 4,7%).

Напомним, в феврале 2021 года в России было продано на 0,8% больше новых автомобилей, чем в феврале прошлого года.

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