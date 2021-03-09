Джакарта, , 10:49 — REGNUM Детский фонд ООН выразил поддержку программе вакцинации в Индонезии после отправки более одного миллиона доз вакцины AstraZeneca по международной программе равного доступа к вакцине от коронавируса COVAX, сообщает Antara.

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«В настоящее время ЮНИСЕФ и ВОЗ тесно сотрудничают с правительством Индонезии, чтобы обеспечить необходимую техническую поддержку», — заявила представитель ЮНИСЕФ в Индонезии Дебора Комини на пресс-конференции в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте.

«Мы также работаем вместе для того, чтобы победить пандемии как можно быстрее, и чтобы дети могли вернуться к нормальной жизни», — пояснила Дебора Комини.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство столицы Индонезии Джакарты продлило ограничения по коронавирусу до 22 марта 2021 года.

Подробнее в материале: В столице Индонезии продлили ограничения по коронавирусу до 22 марта