Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Несколько петербурженок после длинных выходных и «женского дня» стали фигурантами уголовных дел. Одна из них избила до полусмерти свою бабушку, другая из-за алкоголя недоглядела за сыном и тот утонул в ванной, третья «забыла» про наркотики, и ими отравился ее малолетний сын.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ночью 7 марта в полицию поступило сообщение от 25-летней женщины, которая рассказала, что ее 81-летняя бабушка якобы упала и повредила глаз. В тяжёлом состоянии, с травмами пенсионерку госпитализировали в больницу. А утром того же дня внучку потерпевшей задержали.

Как выяснилось, девушка в состоянии алкогольного опьянения повздорила со своей пожилой родственницей и несколько раз ударила ее по голове.

«Злоумышленница доставлена в полицию, где в отношении нее составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемая задержана на основании ст. 91 УПК РФ», — уточнили в Главке МВД.

По данным ряда СМИ, подозреваемой является петербургская модель. Ее бабушка — ученый-медик, доктор наук по пульмонологии профессор.

Еще одно происшествие с участием женщины произошло вечером 8 марта. Из квартиры дома 27/2 по улице Пограничника Гарькавого после утопления в ванной в состоянии клинической смерти бригадой скорой помощи был госпитализирован годовалый мальчик.

«Со слов матери мальчика, она оставила ребенка без присмотра в ванне, вследствие чего он захлебнулся. 31-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения — доставлена в полицию для разбирательства», — отметили в ГУ МВД.

Также из-за недосмотра матери из квартиры дома 46 по проспекту Луначарского госпитализирован двухлетний малыш. 8 марта ребенок остался дома с бабушкой, пока его 20-летняя мать ушла по делам. После обеденного сна мальчик не проснулся и бабушка вызвала скорую помощь.

Как выяснилось, ребенок наелся «конфет» своей наркозависимой матери. Мальчик с отравлением веществом депримирующего действия в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

«Мать мальчика ранее уже попадала в поле зрении полиции и привлекалась к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств», — указали в полиции.

В городе Всеволожск Ленинградской области также зарегистрировано преступление с участием женщины в главной роли. Вечером 8 марта в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир дома 16 по Ленинградской улице с огнестрельными ранениями госпитализирован мужчина.

Как выяснилось, в него стреляла 35-летняя сожительница, с которой мужчина распивал спиртные напитки. Между ними произошла ссора, и женщина трижды выстрелила в живот оппонента из травматического пистолета.

«Гражданка задержана и доставлена в полицию. Потерпевший был доставлен в медучреждение, откуда после оказанной медпомощи был направлен на амбулаторное лечение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в пресс-службе.