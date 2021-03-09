Калуга, 9 марта, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Калужской области борьбе с лесными пожарами в 2021 году будут задействованы 1101 человек и 551 единица техники, сообщили 9 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

По данным ведомства, в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2021 года губернатор Владислав Шапша утвердил Сводный план тушения лесных пожаров на территории области. В целях оперативного обмена информацией о лесных пожарах продолжится сотрудничество с Брянской, Орловской, Тульской, Смоленской, Московской областями, с национальным парком «Угра», государственным природным заповедником «Калужские засеки», Барсуковским военным лесничеством.

По вопросам расследования преступлений, связанных с возгораниями в лесах, профильное министерство будет взаимодействовать с ГУ МЧС России по Калужской области и региональным управлением УМВД России.