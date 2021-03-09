Тирасполь, , 10:46 — REGNUM В ходе 131 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 66 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 33 012 человек. Из них победили инфекцию 30 186 человек.

Всего в Приднестровье скончались 709 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе трое пациентов скончались в течение последних суток. Это были двое мужчин в возрасте 74 и 78 лет, а также 82-летняя женщина. Сообщается, что у пациентов были также заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 402 исследования и выявили 137 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими в тот день врачи признали 208 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что на текущей неделе в ПМР ожидается поставка первой партии вакцины от COVID-19. В республику пообещали привезти 1810 доз препарата.

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