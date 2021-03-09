Москва, , 10:44 — REGNUM У большинства школьников из-за высокой учебной нагрузки наблюдается недостаточная двигательная активность. Это может вызвать у детей ряд серьёзных изменений в организме, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзор.

Большинство учащихся находится в малоподвижном положении за партой или рабочим столом до 82−85% дневного времени. Сильное снижение двигательной активности школьников отмечается зимой.

Это отражается на функционировании сердечно-сосудистой и дыхательной систем школьников. Поэтому ведомство рекомендует детям активно двигаться особенно на свежем воздухе. Также важны зарядка, подвижные игры, занятиях в спортсекциях и прогулки перед сном.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, организму школьников требуется пятиразовое питание в день.

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