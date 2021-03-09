Москва, , 10:50 — REGNUM Отделение таможенной службы в особой экономической зоне «Технополис «Москва» в 2020 году приняла втрое больше грузов по сравнению с 2019. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба технополиса.

Как отметил гендиректор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев, за год в особой экономической зоне столицы было оформлено около тысячи товарных накладных. Трёхкратный рост говорит о развитии технополиса и росте числа его резидентов.

«Для резидентов «Технополиса Москва» доступна преференция режима свободной таможенной зоны, благодаря которой производители имеют возможность ввозить зарубежное оборудование, компоненты, сырье, комплектующие, строить производственные площадки на льготных условиях», — заявил Дегтев.

Читайте ранее в этом сюжете: Московским компаниям оплатят участие в выставке пищевой индустрии в Китае