Женева, Швейцария, , 10:45 — REGNUM Общее количество выявленных на территории африканского континента подтверждённых случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 3,967 млн. Об этом 5 марта сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По информации ВОЗ, на данный момент в Африке выявлено 3 967 202 носителя коронавирусной инфекции.

Также указывается, что в настоящее время на континенте 105 743 пациента скончались от COVID-19.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в Африке от нового заболевания вылечились свыше 3,5 млн человек.

Кроме того, уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали ЮАР (1 521 068 заразившихся), Марокко (486 223) и Тунис (237 707).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 117 148 365.