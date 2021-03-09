Санкт-Петербург, 9 марта, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Уставный суд Петербурга внес большой вклад в создание и развитие регионального законодательства, но более он городу не нужен. Об этом заявил спикер Законодательного собрания, единоросс Вячеслав Макаров. Ранее в городском парламенте одобрили упразднение Уставного суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании в среду, 10 марта. Документ связан с новой редакцией Конституции РФ, по которой региональные уставные суды упраздняются.

«Система судебной власти России отныне не предусматривает существования такого института, как Уставный суд субъекта федерации. Это вполне закономерно. Нормативно-правовая база большинства российских регионов в основном сформирована и показала свою устойчивость. Поэтому и отдельных структур, задачами которых является рассмотрение дел о соответствии местных законов региональным уставам и толкование самих уставов, более не требуется», — считает Вячеслав Макаров.

В ближайшее время депутаты, по его словам, разработают специальный закон, которым будет отрегулирован принцип и порядок рассмотрения противоречий, которые могут возникнуть в процессе дальнейшей законотворческой работы в Северной столице.

«Хочу поблагодарить судей и всех сотрудников Уставного суда Санкт-Петербурга за огромный вклад в развитие нашего города. Грамотный и независимый правовой арбитраж, особенно на этапе создания городской законодательной базы, оказал существенную помощь в синхронизации деятельности законодательной и исполнительной власти, сохранении согласия и конструктивного диалога в обществе», — добавил Макаров.