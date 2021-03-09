Пенза, , 11:11 — REGNUM В Пензенской области на базе многофункционального молодежного центра 12 марта состоится III ежегодный форум волонтёров Победы. В рамках мероприятия будут подведены итоги, объявленного в 2020 году, Года памяти и славы, а также поставлены задачи на текущий год. Торжественная церемония открытия намечена в 11:00 (мск).

В программу форума вошли торжественная церемония награждения волонтеров; презентация проектов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на 2021 год и лучших добровольческих практик муниципальных отделений ВОД «Волонтеры Победы»; тренинги по сохранению истории и развитию лидерских качеств волонтеров.

ИА REGNUM ранее сообщало, в преддверии Международного женского дня волонтеры «Единой России» поздравили с 8 марта участницу Сталинградской битвы Анну Гавриловну Борисову. Активисты вручили ей цветы, пожелали крепкого здоровья, оптимизма, а также подготовили творческий подарок. Танцевальный номер и видеообращение записали молодые артисты Дома творчества «Вдохновение».

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