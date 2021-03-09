Благовещенск, 9 марта, 2021, 10:42 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В Приамурье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника УФСИН, которого обвиняют в мошенничестве, получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СУ СКР.

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Выяснилось, что являясь сотрудником службы исполнения наказаний, обвиняемый сообщил заинтересованному лицу о переводе осужденного в колонию Приамурья. При этом он заявил, что имеет непосредственное отношение к этому и получил вознаграждение в сумме 20 тыс. рублей.

Также он получил взятку в качестве мобильного телефона за то, что передал средства связи осужденным.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, чувашские полицейские задержали 42-летнего жителя Тульской области, который подозревается в десятках мошенничеств под предлогом займа денег.