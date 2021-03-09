Варшава, 9 марта 2021, 10:41 — REGNUM По данным на утро 9 марта в больницах Польши остаются 24 гражданина Украины, пострадавших в ДТП возле пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
По данным ведомства, девять человек находятся в тяжёлом состоянии.
Консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, что двух граждан Украины отказались лечить в польских больницах из-за отсутствия страховки.
Напомним, авария произошла в ночь на 6 марта в 30 км от польско-украинской границы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус слетел в кювет.
По данным МИД Украины, всего в аварии пострадали 35 человек.
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