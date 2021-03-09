Варшава, , 10:41 — REGNUM По данным на утро 9 марта в больницах Польши остаются 24 гражданина Украины, пострадавших в ДТП возле пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ведомства, девять человек находятся в тяжёлом состоянии.

Консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, что двух граждан Украины отказались лечить в польских больницах из-за отсутствия страховки.

«У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом», — заявил дипломат.

Напомним, авария произошла в ночь на 6 марта в 30 км от польско-украинской границы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус слетел в кювет.

По данным МИД Украины, всего в аварии пострадали 35 человек.

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