Ростов-на-Дону, , 10:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону проведут «полный анализ состава воды в реке Дон». Это позволит пролить свет на причину неприятного запаха воды. К такому решению пришли члены межведомственной рабочей группы по нормализации водоснабжения в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 марта.

В ходе первого заседания штаба стало известно, что нейтрализовать запах в воде можно. Для этого в течение недели будет запущена в работу новая установка по дозированию древесного порошкообразного угля.

ИА REGNUM сообщало, что ранее сотрудники АО «Ростовводоканал», поясняя причины неприятного запаха воды в Ростове-на-Дону, привели в качестве примера воду «Нарзан». Некоторым подписчикам они просто посоветовали сменить место жительства. Такая реакция возмутила губернатора Ростовской области Василия Голубева. Глава региона потребовал задействовать все ресурсы для качественного водоснабжения ростовчан.

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