Ростов-на-Дону, 9 марта, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону проведут «полный анализ состава воды в реке Дон». Это позволит пролить свет на причину неприятного запаха воды. К такому решению пришли члены межведомственной рабочей группы по нормализации водоснабжения в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 марта.

(сс) Alexxx1979 Река Дон в Ростове-на-Дону

В ходе первого заседания штаба стало известно, что нейтрализовать запах в воде можно. Для этого в течение недели будет запущена в работу новая установка по дозированию древесного порошкообразного угля.

ИА REGNUM сообщало, что ранее сотрудники АО «Ростовводоканал», поясняя причины неприятного запаха воды в Ростове-на-Дону, привели в качестве примера воду «Нарзан». Некоторым подписчикам они просто посоветовали сменить место жительства. Такая реакция возмутила губернатора Ростовской области Василия Голубева. Глава региона потребовал задействовать все ресурсы для качественного водоснабжения ростовчан.