Анахайм, США, , 10:39 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Анахайма» дубль оформил нападающий Рикард Ракелль. Ещё по шайбе забросили Кевин Шаттеркирк, Бен Хаттон, Якоб Сильверберг и Адам Хенрик.

У «Лос-Анджелеса» хет-трик на счету форварда Адриана Кемпе. Также отличились Дастин Браун и Андреас Атанасиу.

В настоящее время «Анахайм» занимает седьмое место в Западном дивизионе, на счету команды 22 очка. «Лос-Анджелес» идёт на шестом месте с 26 очками.

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