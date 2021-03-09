Чебоксары, , 10:39 — REGNUM В Чувашии в январе рождаемость упала, но при этом спад был меньше среднеокружного и российского уровней. Такие сведения публикует Росстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе 2021 года в Чувашии появились на свет 848 младенцев, что на 47 детей меньше, чем было в январе прошлого года.

Рождаемость сократилась за указанный период на 5,3%. Это минимальный показатель в регионах Приволжского федерального округа, где в январе рождаемость упала во всех субъектах. Наибольший спад отмечен в Пензенской области — 20,6%.

Отметим, что в Приволжском федеральном округе в январе 2021 года родились 19 148 детей, что на 3195 меньше уровня прошлогоднего января. Рождаемость упала на 14,3% (в России — на 10,3%).