Новосибирск, , 10:37 — REGNUM В новосибирский арбитраж поступил банкротный иск, адресованный ООО «Калтанский завод металлических конструкций». Претензии кредитора к предприятию — производителю строительных материалов пока оставлены без движения из-за недочётов. Их должны устранить до 5 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Завод в Новосибирске

Иск от кемеровского ООО «Сибпромметиз» поступил в суд 2 марта 2021 года, а 5 марта судья Сорокина оставила его без движения.

Известно, что основанием для обращения в суд послужила задолженность в размере 568 472 рублей 55 копеек. Прочие детали дела пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в августе 2009 года. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор с марта 2021 года — Маргарита Храпова, единственный владелец с февраля 2020 года — Дмитрий Чакин. По открытым данным, среднесписочная численность работников на 2020 год превышала 200 человек.