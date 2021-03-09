Москва, , 10:39 — REGNUM Ориентированные на экспорт продуктов питания компании Москвы смогут бесплатно принять участие в одной из крупнейших мировых выставок в пищевой индустрии. Об этом 9 марта сообщается на сайте столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Речь идет о выставке Sial China 2021 в Китае. Как отмечают в департаменте, мероприятие является одним из самых важных ежегодных событий пищевой отрасли. Московский экспортный центр (МЭЦ) начал приём заявок на участие в выставке.

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в 2020 году КНР заняла занимает первое место по совокупному экспорту из Москвы и пятое — по несырьевому неэнергетическому. Участие в выставке позволит расширить спектр и объёмы экспортируемой в Китай продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия бьёт рекорды по экспорту продовольствия