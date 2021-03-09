Москва, , 10:35 — REGNUM Правительство РФ расширяет возможности отдельных категорий граждан для досрочного выхода на пенсию. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба правительства России.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, учителям, врачам, а также лётчика, сотрудникам МЧС и ряду других категорий граждан станет проще выйти на пенсию. Постановление расширяет периоды, включаемые в трудовой стаж.

Теперь будет засчитываться время обучения и дополнительного профессионального образования, включая курсы повышения квалификации. Условием является сохранение за сотрудниками рабочих мест и зарплаты, а также начисление работодателями пенсионных взносов.

«Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что особенно актуальным нововведение станет для тех, чья работа требует постоянного повышения квалификации, например, для медиков и сотрудников сферы образования.