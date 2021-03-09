Москва, 9 марта, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Правительство РФ расширяет возможности отдельных категорий граждан для досрочного выхода на пенсию. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба правительства России.

Гаэтано Беллеи. Дедушка и бабушка. 1920

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, учителям, врачам, а также лётчикам, сотрудникам МЧС и ряду других категорий граждан станет проще выйти на пенсию. Постановление расширяет периоды, включаемые в трудовой стаж.

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Теперь будет засчитываться время обучения и дополнительного профессионального образования, включая курсы повышения квалификации. Условием является сохранение за сотрудниками рабочих мест и зарплаты, а также начисление работодателями пенсионных взносов.

«Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что особенно актуальным нововведение станет для тех, чья работа требует постоянного повышения квалификации, например, для медиков и сотрудников сферы образования.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 9 марта, подвёл итоги рабочей поездки председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.