Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Цимбалинский путепровод 1910 года постройки, который власти Петербурга собираются демонтировать, просят сохранить и включить в состав велосипедного маршрута. С такой идеей в открытом письме к губернатору Александру Беглову обратились представители велосипедного и градозащитного движений города.

Предлагаемым маршрутом можно было бы доехать на набережную Невы до парка имени Бабушкина, указывают авторы.

«От лица велосипедного и градозащитного сообществ Санкт-Петербурга, а также от лица жителей Невского и Фрунзенского районов обращаемся к вам с просьбой не допустить уничтожения одного из двух самых старых городских путепроводов и содействовать включению его в новый веломаршрут, который свяжет живописную набережную Невы в районе парка имени Бабушкина с Софийской улицей. Речь идет о Цимбалинском путепроводе, по праву достойном присвоения статуса объекта культурного наследия», — пишут активисты.

Цимбалинский и Обуховский путепроводы были построены еще до революции и являются самыми старыми подобными сооружениями в Петербурге, но «реконструкции не щадят эти уникальные инженерные сооружения», так что постепенно на смену старинным виадукам с легкими фермами приходят современные железобетонные мосты.

Цимбалинский путепровод имеет сразу четыре арочные клепаные фермы, они переходят в облицованные рустованным под квадры с алмазной гранью гранитом опоры. В Петербурге Финляндский железнодорожный мост и Большеохтинский мост с аналогичными арочными фермами признаны объектами культурного наследия федерального значения. В 2019 году жители подняли вопрос о присвоении статуса объекта культурного наследия и Цимбалинскому путепроводу.

При этом в сентябре 2019 года, только избравшись губернатором, Александр Беглов подписал с РЖД соглашение о передаче Цимбалинского путепровода в собственность Петербурга. Предполагалось, что с 2021 по 2023 годы сооружение фактически демонтируют, затем на его месте появится новая переправа за 4,5 млрд рублей, из которых половину выделит городская казна.

«Однако в феврале 2021 года из сообщений СМИ стало известно, что новый путепровод будет построен южнее старого — это будет сделано, чтобы спрямить трассу улиц Белы Куна и Цимбалина. Несмотря на то, что исторический Цимбалинский путепровод более не мешает планам реконструкции виадука, проект все-равно предусматривает его демонтаж. Как и почти все существующие, он не соответствует стандартам РЖД. Однако эти стандарты относятся к вновь строящимся объектам. Не помешает путепровод и поездам проектируемой сейчас новой высокоскоростной железной дороги Петербург — Москва. Они будут проходить западнее, под однопролетным, не имеющим арочных ферм путепроводом, который при необходимости можно реконструировать. Мы твердо убеждены, что старинный Цимбалинский путепровод заслуживает не только сохранения, но и вдохновения в него новой жизни. Он может стать ключевой составляющей новой велодорожки», — считают авторы письма.

Его подписали, в частности, заместитель председателя совета петербургского отделения ВООПИиК Александ Кононов, координатор движения «Живой город» Антонина Елисеева, руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: «Царский» путепровод в Петербурге снесут ради расширения