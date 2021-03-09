Денвер, США, , 10:34 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Аризоны» шайбы забросили Дерик Брассар, защитник Джейкоб Чикран и Юхан Ларссон. У «Колорадо» отличились российский нападающий Валерий Ничушкин и форвард Андре Бураковски.

В настоящее время «Аризона» занимает пятое место в Западном дивизионе, на счету команды 27 очков. «Колорадо» идёт на четвёртом месте с 28 очками.

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