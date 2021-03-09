Шилово, , 11:59 — REGNUM «Лада Калина» столкнулась с электропоездом на регулируемом железнодорожном переезде в рабочем поселке Шилово Рязанской области. Водитель автомобиля погибла на месте, сообщили ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 8 марта в 14:10 водитель «Лады Калины» выехала на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Автомобиль столкнулся с электровозом под управлением 53-летнего машиниста.

39-летняя жительница Рязанской области погибла на месте происшествия, её 17-летняя пассажирка госпитализирована в медицинское учреждение.