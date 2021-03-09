Пекин, , 10:35 — REGNUM Китайский автопроизводитель Changan представил серийную версию обновлённого кроссовера CS35 Plus. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Новинка уже появилась у китайских дилеров. Кроссовер получил новые бамперы, иную светодиодную оптику и модернизированную радиаторную решётку. Кроме того, для покупателей стали доступны новые 18-дюймовые колёсные диски.

В салоне были обновлены: передняя панель, центральный тоннель, рулевое колесо и даже дверные карты. Также автопроизводители укомплектовали кроссовер виртуальной «приборкой» и новым тачскрином информационно-развлекательной системы.

В движение CS35 Plus приводится «турбочетвёркой» рабочим объёмом 1,4 литра. Максимальная производительность модели равна 160 л. с. (260 Нм). Мотор автомобиля агрегатируется с семискоростным преселективным «роботом» и передним приводом.

Напомним, в России актуальный CS35 Plus продаётся с безальтернативным 1,6-литровым двигателем. Стоимость базовой комплектации такого кроссовера составляет 1,31 млн рублей.

Читайте также: В Китае представили бюджетный электрокар Changan BenBen E-Star