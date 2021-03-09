Ульяновск, , 10:32 — REGNUM В Ульяновской области по итогам января рождаемость снизилась. При этом спад был ниже, чем в среднем в Поволжье, но превышал среднероссийский уровень. Такие сведения публикует Росстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе 2021 года в Ульяновской области родились 762 младенца. Это на 115 детей меньше, чем было в январе прошлого года.

За указанный период в Ульяновской области рождаемость сократилась на 13,1%. Спад был ниже, чем в целом по Приволжскому федеральном округу (-14,3%), но превышал среднероссийский показатель (-10,3%).

Меньше, чем в Ульяновской области, спад рождаемости по итогам января зарегистрирован в трёх регионах ПФО — Чувашии (-5,3%), Саратовской области (-12,7%) и Пермском крае (-11,9%).

Напомним, в Поволжье в январе 2021 года родились 19 148 детей, что на 3195 меньше, чем было в январе прошлого года.