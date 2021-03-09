Новотроицк, Оренбургская область, , 10:32 — REGNUM В Оренбургской области 8 марта по дороге от Новотроицка до села Пригорное было затруднено движение для 20 автомобилей, сообщает ГУ МЧС по региону.

На помощь отправились сотрудники пожарно-спасательного отряда и спецтехника. Для эвакуации был подготовлен автобус и пункт временного размещения в Новотроицке.

В это же день под Новотроицком в снежном плену застрял легковой автомобиль, в салоне которого находилась семья из пяти человек, в том числе дети. Машину не удавалось завести, и температура в салоне резко падала. На место ДТП прибыли сотрудники МЧС на снегоходе и эвакуировали женщину с тремя детьми в отапливаемую машину. При помощи дорожной техники к месту удалось пробиться транспорту пожарно-спасательного отряда. Семью в полном составе пересадили в пожарный автомобиль и доставили в пункт обогрева в Новотроицке. Легковой автомобиль был вызволен из снежного затора и передан владельцам.

Впоследствии на том же участке застрял другой автомобиль. Хозяину «Нивы» оказали помощь и он продолжил свой путь.

Напомним, 8 марта на дорогах региона сложилась крайне сложная ситуация из-за ненастья. Ряд трасс был закрыт в связи с сильной метелью и плохой видимостью.

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