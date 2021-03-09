Ташкент, , 10:31 — REGNUM Производство электромобилей в Узбекистане планируют наладить к 2025 году. Об этом заявил представитель компании «Узавтопром» Рустам Кодиров во время пресс-тура на заводе UzAuto Motors.

По его словам, в настоящее время в компании работают над разработкой концепции. «По нашим прогнозам, производство может быть начато к 2025 году», — сказал Кодиров.

Он добавил, что перед началом запуска производства необходимо организовать инфраструктур для зарядки аккумуляторов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в Узбекистан импортировали 131 электромобиль на сумму $2,9 млн. Это в десть раз больше, чем в 2018 году.

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