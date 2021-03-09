Калининград, , 10:33 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Академик Черский», готовящееся присоединиться к строительству газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), прибыло в район Калининграда для прохождения ходовых и предэксплуатационных испытаний. Это 9 марта следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

При этом ранее оператор проекта «СП-2» — компания Nord Stream 2 AG — сообщил, что «Академик Черский» начнет прокладывать трубы на своем участке в исключительной экономической зоне Дании, в которой в настоящее время уже ведет работы баржа «Фортуна».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Киеве призвали США ввести новые всеобъемлющие санкции против России, в частности — против проекта «Северный поток — 2».