Тбилиси, , 10:34 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 6351 исследования на SARS-CoV-2 выявили 139 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 9 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 273 137 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 267 015 победили инфекцию, в том числе 129 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3601 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять — в течение последних суток. В стационаре лечат 1383 пациентов, в оборудованных гостиницах — 114. На карантине находятся 252 человека.

Согласно официальным данным на 8 марта, в результате проведения 7823 тестов выявили 147 носителей. Выздоровевшими врачи признали 193 человека.

Стоит отметить, что в Грузии с 8 марта сняли ряд карантинных ограничений. С это дня ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей в закрытых залах, а не только на открытом воздухе. Также на горнолыжных курортах снято ограничение на работу канатных дорог. Между тем, в стране продолжает действовать комендантский час с 21:00 до 05:00.

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