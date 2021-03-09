Миннеаполис, США, , 10:29 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили форвард Кевин Фиала и защитник Юнас Бродин.

В настоящее время «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 29 очков. «Вегас» идёт на первом месте с 33 очками.

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